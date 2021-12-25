شاهد بالصور: الممثل والمغني الشهير “ود الزين ولابتو” يظهر واعظاً بأحد مساجد الخرطوم





ظهر الممثل والمطرب السوداني (ود الزين) المشهور باغنية “شاغل التلفون”، بأحد مساجد عيد بابكر، شرقي الخرطوم وهو يخطب في المصلين بعد أن أعلن “توبته” قبل فترة.

ولاقت الصورة تداولاً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، و حظيت بآلاف التعليقات، المحفزة والمادحة له.

وكان الممثل الشاب، قتادة حسب الرسول، بطل الأغنية الذائعة الصيت (ود الزين ولا بتو) قد أعلن توبته من الفن، وطالب بعدم تداول فيديوهاته الدرامية والغنائية مستقبلاً.

وحقق فيديو (شاغل التلفون) المعروف شعبياً بـ(ود الزين ولا بتو) شهرة واسعة تخطت الحدود المحلية ووصلت إلى المستوى العربي والدولي.

الخرطوم: (كوش نيوز)