وكالة السودان للانباء: العاصمة الخرطوم تشهد تظاهرة (25) ديسمبر





شهدت العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات اليوم تظاهرة (25) ديسمبر.

حيث وصل المتظاهرون محيط القصر وسط هتافات أكدوا من خلالها رفضهم الاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإنتقالي د. عبدالله حمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي وكذلك المطالبة بإسقاط قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر.

كما تأتي التظاهرة فىي إطار جدول زمني وضعته لجان المقاومة والاجسام الثورية الاخرى من تجمعات مهنية وتنظيمات سياسية رافضة للقرارات اعلاه .

وكانت لجنة أمن ولاية الخرطوم قد أشارت في بيان صحفي صدر أمس إلى تأمين الولاية وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم وقفل الكباري عدا كبري سوبا والحلفاية، إلى جانب أن المدن قد شهدت انقطاع للانترنت خلال هذا اليوم.

الخرطوم 25-12-2021 (سونا)