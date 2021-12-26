مركزي الحرية و التغيير يدعو إلى مواصلة التصعيد





دعا المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير إلى مواصلة التصعيد السلمي و المشاركة في تظاهرات يوم الخميس القادم.

و أدان المجلس في بيان مساء “السبت” استخدام الرصاص الحي و اقتحام المستشفيات و منع الفرق الطبية من أداء واجبها و الحيلولة دون وصول المصابين للمستشفيات و قطع خدمات الانترنت و الاتصالات و أضاف “فكلها جرائم تنتهك القوانين والأعراف المحلية والدولية ، و سوف يقدم مرتكبوها للعدالة لا محالة”

و أكد المجلس مضيه في العمل مع قوى الثورة من أجل تشكيل ما أطلق عليها الجبهة الشعبية الموحدة لمواجهة الانقلاب و إسقاطه و أضاف “نجدد تمسكنا بشعارات الثورة المجيدة وبإقامة سلطة مدنية كاملة”.

باج نيوز