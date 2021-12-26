وصول سماد يوريا إلى السودان قادمًا من ليبيا





أفادت السلطات في دنقلا، عن وصول الدفعة الأولى من سماد اليوريا، تقدّر بـ60″ طنًا، قادمةً من دولة ليبيا.

وقالت المدير التنفيذي لمحلية دنقلا، حسن عبدين، إنّ كميات سماد اليوريا التي وصلت لدنقلا اليوم تعتبر إضافة قوية للولاية الشمالية وستساهم كثيرا في انجاح الموسم الشتوي الحالي .

وأضاف” حكومة الولاية تولي تجارة الحدود الاهتمام المتعاظم وذلك من أجلّ توفير السلع الاستهلاكية الضرورية ومدخلات الإنتاج وبأسعارٍ معقولةٍ للمساهمة في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد”.

باج نيوز