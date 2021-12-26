إطلاق سراح “السافنا”.. ومجلس الصحوة يُرحِّب





أعلن مجلس الصحوة الثوري السُّوداني، عن إطلاق سراح الجنرال علي رزق الله “السافنا” القيادي بمجلس الصحوة الثوري. وقال المجلس في بيان له الأحد، إنه يشكر كل من ساهم في هذه القضية الإنسانية. وأشار وفق صحيفة السوداني إلى أنّ “السافنا” أُسر يوم 11 نوفمبر 2017م بعد معارك عسكرية ضارية مع مليشيا المؤتمر الوطني المُباد في محيط جبال كاورا بشمال دارفور، وتابع: “على إثر ذلك وُجِّهت له تُهمٌ تتعلّق بمناهضة ومقاومة النظام البائد، وتم تشكيل محكمة عسكرية بواسطة المعزول عمر البشير، وغيرها من إجراءات التعسف والتجزئة والتبعيض للعدالة والحجز غير المشروع في زنزانة انفرادية”. وأضاف: في نوفمبر الماضي من هذا العام شطب القاضي العسكري كافة التُّهم المُوجّهة ضده وأصدر الحكم بإطلاق سراحه فورًا، وتم إرجاعه للسجن الحربي لجهة تكملة الإجراءات وقد تم إطلاق سراحه الاحد بعد اعتقال دام أربعة سنوات ونيف.

الخرطوم ( كوش نيوز)