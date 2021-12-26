التربية : إستئناف تشييد مبنى المركز القومي لتدريب المعلمين





وقفت لجنة متابعة من وزارة التربية والتعليم برئاسة د. محجوب عثمان مدير المركز القومي لتدريب المعلمين على سير العمل في تشييد مبنى المركز بالسجانة الممول من بنك التنمية الإفريقي بكلفة تبلغ 4.8 مليون دولار . وقال المهندس صديق عوض مشرف أعمال البناء للمبنى في تنوير للجنة أن العمل في تشييد المبنى بدأ في العام 2019 ، لكنه تعثر نسبة للتضخم الذي حدث نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، مشيراً الى أن المشروع يمثل 25% من مشروع تنمية القدرات لتحسين جودة التعليم وتنمية المهارات بالسودان الممول من البنك. وأضاف أن ادارة المشروعات بالبنك اضطرت لفسخ العقد الذي وقعته مع الشركة المنفذة وإعادته ثانياً لمواصلة العمل بالمشروع ،كاشفاً عن اكتمال نسبة 70% من أعمال الهيكل الخرصاني للمبنى، الذي يتكون من أربعة طوابق ويضم الى جانب المركز طابقا مخصصا لمجلس المهن التربوية والتعليمية، محدداً اكتمال عملية البناء في سبتمبر من العام 2022م ونوه صديق وق (سونا) الى ضرورة انتهاء العمل في التاريخ المحدد لتبدأ بعدها عملية تجهيز الأثاثات حتى نهاية العام 2022م ، موعد انتهاء وتصفية أعمال مشروعات بنك التنمية الإفريقي في السودان . وقدم صديق شرحاً وافياً للجنة عن سير العمل والجوانب الفنية للمبنى، مؤكداً على أهمية التنسيق الجيد بين اللجنة وإدارة المشروعات بالبنك والشركة المنفذة لتذليل كافة العقبات التي تعترض سير العمل ليكتمل العمل في التاريخ المحدد.

الخرطوم ( كوش نيوز)