تعرف على حالة الطقس خلال الساعات القادمة





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تشهد درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى استقراراً فى مناطق الشمال مع الارتفاع التدريجي فى مناطق جنوب الأواسط والجنوب من البلاد خلال ال24ساعة المقبلة. وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة الاحد وفق ( سونا) أن من أهم معالم الطقس تأثر البلاد بمنخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يغطي شمال أفريقيا ويمتد إلى المناطق الشمالية الغربية من البلاد. ومن المتوقع أن يكون الطقس صافيا ومشمسا فى كل من الخرطوم وابوحمد وحلايب وعطبرة وود مدني والنهود ونيالا وكادوقلي وبابنوسة ووادي حلفا شلاتين دنقلا وكريمة وشندي والقضارف والأبيض وكوستي وسنار والفاشر و كسلا وحلفا الجديدة وام بنين وابو نعامة والدمازين وزالنجي والضعين والجنينة و رشاد . اما الطقس المتوقع فى بورتسودان فسيكون غائما جزئياً.

الخرطوم ( كوش نيوز)