شركة طيران سودانية تستأنف رحلاتها بعد توقف اضطراري





بعد توقف اضطراري إستمر لأكثر من عام، تستأنف يوم الثلاثاء شركة نوفا للطيران رحلاتها، وقررت أن تبدأ التشغيل برحلة يومياً _ بإستثناء الجمعة _ إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرق السودان.

وتعد نوفا التي يمتلكها الكابتن وداعة محمد نور من أعرق شركات الطيران بالسودان وقد تم تأسيسها في بداية العقد الأول من هذه الألفية.

وستسير رحلاتها إلى المدينة الساحلية على متن طائرة “سي أر جيه” التي تسع لخمسون راكباً،والجدير بالذكر أن بومباردييه سي أر جيه 700 عائلة من الطائرات تشمل طرازات سي أر جيه 700 وسي أر جيه 900 وسي أر جيه 1000، انتجت في 1999 من قبل شركة بومباردييه إيروسبيس الكندية، وبنيت أستنادا على طائرة بومباردييه سي أر جيه 200، ويتم التجميع النهائي للطائرة في مطار مونتريال ميرابيل الدولي، في ميرابيل، كيبيك، خارج مونتريال بكندا.

تستخدم بشكل أساسي من قبل خطوط سكاي ويست الجوية، كان أول طيران لها في مايو 1999، دخلت الخدمة في 2001، ومازالت في الخدمة حتى الآن صنع منها 636 طائرة،وتعد من الطائرات الفخمة التي تتوفر فيها أقصى درجات السلامة.

الخرطوم :طيران بلدنا