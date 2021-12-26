الإعلان عن تفاصيل حجز تصاريح العمرة لشهر يناير





أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة خلال شهر يناير المقبل. من خلال تطبيق “اعتمرنا” للراغبين بأداء العمرة على مدار الشهر، أو لأحد المرافقين لهم. ويعتمد تطبيق “اعتمرنا” على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي. وذلك بالاعتماد على اللونين الأحمر والأخضر. ليشير اللون الأحمر إلى وجود “ازدحام مرتفع”. أما اللون الأخضر فيشير إلى “الخفيف”. لتعريف المعتمرين بمدى الازدحام داخل الحرم المكي. ويتطلب استخدام تطبيق “اعتمرنا”، تنزيل التطبيق عن طريق هواتف الاندرويد أو الـios. ثم اختيار اللغة. وتدوين البيانات الرسمية والمعلومات الخاصة بالمستخدم. والخطوة الأخيرة يضغط المستخدم على موافق ومن ثم يمكنه التسجيل على موافق للحجز للحج والعمرة. وتم إطلاق تطبيق “اعتمرنا” من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، في 27 سبتمبر 2020. تبعاً للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

الخرطوم (كوش نيوز)