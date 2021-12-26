شاهد بالصورة والفيديو.. بملابس شبه عارية فتاة حسناء فائقة الجمال تقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنان السوداني الفحيل





تداولت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لفتاة لم يتم الكشف عن جنسيتها وهي تقدم فاصل من الرقص المثير عبر تطبيق (تيك توك).

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتاة التي لقبها مشاهدي الفيديو بالحسناء فائقة الجمال وهي ترتدي ملابس تم وصفها بالفاضحة والمثيرة.



ولم تكتفي الفتاة بالظهور بهذه الأزياء بل زادت على ذلك بتقديمها لفاصل من الرقص المثير على أنغام الفنان السوداني محمد الفحيل عبر أغنية (كلام قلبي).

عدد من المعلقين والمتابعين استبعدوا أن تكون الفتاة سودانية, وأكدوا في تعليقاتهم رداً عى الذين ذكروا أن الفتاة سودانية مقيمة بالخارج بجملة (عزاءنا الوحيد أن البنت ليست سودانية).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين