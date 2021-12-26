شاهد بالفيديو.. سكرتير الرئيس المصري الراحل حسني مبارك: عمر البشير هو أسوأ رئيس قابلته في حياتي وهذا هو السبب!!





كشف الدكتور مصطفى الفقي سكرتير الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عن تفاصيل دقيقة أثناء تقلده منصب سكرتير الرئيس للمعلومات بين أعوام 1985 _ 1992.

وأعتبر الفقي خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة mbc الأسبوع الماضي أن الرئيس السوداني المعزول عمر حسن أحمد البشير هو أسوأ رئيس قابله في حياته.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد سكرتير الرئيس المصري أن البشير كان يكره مصر لأسباب غير مبررة.

وتابع الفقي حديثه عن البشير قائلاً: كان يكرهني أن شخصياً, وحاربني في منصب أمين جامعة الدول العربية بشكل (ما فيهوش) فروسية أبداً على حد تعبيره.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين