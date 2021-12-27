شاب سوداني يعثر على 11مليار جنيه نقداً ويعيدها لصاحبها ضارباً أروع الأمثال في الأمانة





عثر شاب سوداني على مبلغ 11مليار جنيه، في طريقه وأعادها إلى صاحبها ضارباً أروع الأمثال في الأمانة والخُلق الكريم.

وأفادت مصادر بأن الشاب صلاح، الذي ينحدر من قرية حسينارتي بمحلية الدبة، شمالي السودان، قد عثر على مبلغ من المال وقدره 11 مليار جنيه سوداني نقداً، وجهاز ذهب، بطريق شريان الشمال قُبالة قريته حسينارتي وقام بتسليم المبلغ لصاحبه.

ولاقى هذا الموقف اشادات واسعة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، في زمان تراجعت فيها الأخلاق النبيلة عند كثير من الناس.

الخرطوم: (كوش نيوز)