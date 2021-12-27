بالفيديو.. داعية شهير.. كثير من الصحابة كانوا يعزفون العود !





قال الداعية الأزهري أسامة إبراهيم ، إن الذين يحرمون الموسيقى يستندون إلى قول واحد لصحابي من صحابة رسول الله، وهو سيدنا عبدالله بن مسعود.

حرمة الغناء

وأضاف إبراهيم ، خلال لقائه ببرنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر فضائية «اليوم» ، أن هناك مجاهد أخذ هذا القول وفسره بحرمة الغناء مستنداً إلى قول الله سبحانه وتعالى « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا».

عصر معين

وأوضح أنهم أخذوا هذا القول وقالوا إن الغناء والموسيقى حرام بالرغم من أنه قول واحد، مضيفاً أن هناك مفاجآت عديدة من خلال اجتماع سيظهر للناس أنه في بعض الأحيان كان الإجماع يعبر عن ثقافة عصر معين وغير معقول أن نأخذ إجماع عصر ونطبقه في العصر الحالي.

آلة العود

وأشار إلى أن المذهب الحنفي يقول إنه لا يجوز جعل قول صحابي واحد تفسيراً مطلقاً لكتاب الله سبحانه وتعالى ، بدليل أن هناك كثير من الصحابة في عهد رسول الله كانوا يمارسون آلة العود ، ومنهم عبدالله بن الزبير حين دخل عليه عبدالله بن عمر رضي الله عنه ذات مرة وقال له ما هذا ميزان شامي ليرد عليه بن الزبير لا هذا ميزان يزن العقول . وتابع أن سيدنا سعد بن عبدالرحمن بن عوف كان يضرب العود”.

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صحيفة المرصد