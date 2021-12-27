«الست» أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة للفيلم القصير





فاز الفيلم السوداني القصير «الست» بجائزة أفضل فيلم في الدورة الثالثة لمهرجان «القاهرة للفيلم القصير»، والذي اختتمت فعالياته مساء أمس (السبت)، بدار الأوبرا المصرية، ليتوج بذلك مسيرته الناجحة في عدد كبير من المهرجانات الدولية التي شارك فيها، وفاز بنحو 25 جائزة منها، بينها 5 مهرجانات مؤهلة لجوائز «الأوسكار».

فيلم «الست» من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، ويشارك في بطولته مهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير. ويتناول حياة فتاة تدعى «نفيسة» وهي فتاة سودانية تبلغ من العمر 15 عاماً وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى «بابكر»، لكن أهلها رتبوا لها زيجة بالشاب «نادر» وهو رجل أعمال يعيش في الخارج، في الوقت الذي رسمت فيه جدتها الآمرة الناهية في القرية هي الأخرى خططاً خاصة لحياة «نفيسة» دون أخذ رأيها.

وفاز فيلم «١٨/١١» بجائزة أفضل فيلم مصري، بينما حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلما «الراجل اللي بلع الراديو»، و«روبة عيشة»، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثل للممثل محمد قريع، وجائزة أفضل ممثلة مناصفة بين إلهام وجدي وهبة عبد الغني.

وشهدت الدورة الثالثة من المهرجان منافسة بين ٤٢ فيلماً من ١٢ دولة عربية، في 5 مسابقات هي مسابقة الفيلم الروائي القصير، ومسابقة الفيلم التسجيلي القصير، ومسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة محمد بيومي، ومسابقة عزيزة أمير. كما تم تكريم الفنان أحمد كمال، ومدير التصوير محمود عبد السميع، والمخرجة هالة خليل.

وشارك في المهرجان أفلام مميزة من بينها الفيلم اللبناني «شيطان عمره شهر»، للمخرج غسان الخوجة، والفيلم المصري «لما كان البحر الأزرق»، للمخرج عمرو السيوفي، والفيلم اللبناني «نور ريم نخلي»، والفيلم الصومالي «Life on the Horn»، للمخرج مو الهراوي.

وتدور أحداث فيلم «18/11» الفائز بجائزة أفضل فيلم مصري بالمهرجان، حول امرأة مصابة باضطراب السير أثناء النوم اتهمت بقتل زوجها الخائن، فهل قتله أثناء النوم أم كانت واعية؟ والخادمة الصغيرة فقط يمكنها المساعدة في هذه الحالة لأنها كانت الشاهد الوحيد على الجريمة. وعُرض الفيلم عالمياً لأول مرة في مهرجان الفيلم الأفريقي في أتلانتا، والفيلم من إخراج مدحت ماجد، وتأليف محمد عبد الله، ومن بطولة جيهان أنور، لمي كتكت، وعلي شوقي.

ويرى الناقد المصري محمود عبد الشكور الذي أدار ندوة تكريم الفنان أحمد كمال بالمهرجان، أن إقامة أي مهرجان فني بمصر من شأنه إثراء الحركة السينمائية في مصر والعالم العربي، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «تنظيم المهرجانات السينمائية مهم، لكن استمرارها وتقديمها الجديد هو الأهم، بجانب تأكيد سبب وجودها بين كل تلك المهرجانات».

وخلال ندوة تكريمه، تحدث الفنان المصري أحمد كمال عن مرحلة هواية التمثيل في سن مبكر مع أصدقاء الطفولة في ميدان الكيت كات بالجيزة وعن مسرح المدرسة، والمسرح الجامعي وعن النشاط الثقافي في كلية الآداب برعاية الأساتذة الكبار، وعن مسرح الشارع، وهي تجربة جمعته برفيق المشوار المخرج الكبير ناصر عبد المنعم.

كما سلط الضوء على أدواره الكثيرة والهامة مع داوود عبد السيد، وأشار كذلك إلى تدريبه لأسماء معروفة مثل نيللي كريم والتي نجحت في أن تتجاوز مرحلة راقصة الباليه إلى مرحلة الممثلة الممتازة.

القاهرة: عبد الفتاح فرج

الشرق الاوسط