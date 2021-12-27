سياسية
قحت: تجاوزنا مرحلة العودة لما قبل 25 أكتوبر
فنّد القيادي بقوى الحرية والتغيير”المجلس المركزي”، أحمد حضرة الحديث عن استلام التحالف مبادرة بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر.
وأكّد حضرة أنّها لم تطرح بصورةٍ أو بشكلٍ رسمي، وقال إنّ المبادرة تمّ تناولها في إطار ضيّق مع أحد مكوّنات التحالف، ولم تطرح على الحرية والتغيير بعد، رافضًا الإفصاح عن الجهة الطارحة للمبادرة.
وقال حضرة بحسب صحيفة السوداني الدولية،الأثنين، إنّ الحرية والتغيير تجاوزت مرحلة العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر.
ولفت إلى أنّها تتطلّع لتحقيق مدنية كاملةً.
وقطع بالقول” لا نريد مشاركة مرة أخرى مع العسكر”.
وأكّد أنّ موقفهم يتّسق مع موقف الشارع الرافض للانقلاب وللمشاركة مع المكوّن العسكري.
باج نيوز
تعليق واحد
قحاطي وسخ علي القسم البلد والعسكرية فقدت هيبتها مع رحبل النميري الرجل الهيبة والرجولة والنزاهة رجل حكم البلد سبعة عشر عام ويشيع جثمانه من منزل والده المتهالك في ود نوباوي ويجيك خالد سفه المسمى زورا السيد الباشمهندس اي هندسة يجيدها هذا الجهلول غير هندسة التمباك الصاموتي وفي نفس الوقت تخصص له المليارات لصيانة منزله عليكم لعنة الله عليكم ياارزقية