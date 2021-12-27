قحت: تجاوزنا مرحلة العودة لما قبل 25 أكتوبر





فنّد القيادي بقوى الحرية والتغيير”المجلس المركزي”، أحمد حضرة الحديث عن استلام التحالف مبادرة بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر.

وأكّد حضرة أنّها لم تطرح بصورةٍ أو بشكلٍ رسمي، وقال إنّ المبادرة تمّ تناولها في إطار ضيّق مع أحد مكوّنات التحالف، ولم تطرح على الحرية والتغيير بعد، رافضًا الإفصاح عن الجهة الطارحة للمبادرة.

وقال حضرة بحسب صحيفة السوداني الدولية،الأثنين، إنّ الحرية والتغيير تجاوزت مرحلة العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر.

ولفت إلى أنّها تتطلّع لتحقيق مدنية كاملةً.

وقطع بالقول” لا نريد مشاركة مرة أخرى مع العسكر”.

وأكّد أنّ موقفهم يتّسق مع موقف الشارع الرافض للانقلاب وللمشاركة مع المكوّن العسكري.

باج نيوز