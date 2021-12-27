حزب الأمة: لابد من تنازلات والترتيب للانتخابات





شدد رئيس دائرة الشباب بحزب الأمة القومي عمر أحمد برشم على أن كل القوى السياسية بما فيهم المكون العسكري ورئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وقوى الحرية والتغيير لديهم مسؤولية تاريخية تجاه الوطن.

وقال برشم في حديثه لـ(اليوم التالي) إن المطلوب من كل الأطراف تقديم تنازلات حقيقية إلى الحد الأدنى من خلالها يتم الترتيب للانتخابات لأن بعد الثورة الحل الأمثل هو صندوق الاقتراع، ونوه إلى أن السودان لا يمكن لأي جهة أن تقرر في قضاياه المصيرية بدون تفويض.

وقال برشم إن المحافظة على الوطن واستقراره لا تأتي بالأماني جازماً بأن الفترة الانتقالية لا تحكم من خلال مزاج طرف من الأطراف وأضاف: “هناك قوة سياسية لا تريد الانتخابات، بالمقابل هنالك قوة تريد الانتخابات ولها المصلحة في ذلك” وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة مع جميع الأجهزة العسكرية بطريقتها التكوينية واعتبرها من موروثات التركة الثقيلة التي خلفها النظام السابق، وقال: “لكن المطلوب من المكون العسكري في الفترة القادمة مراجعة عمله، بالإضافة إلى بناء جسر ثقة في ما بينهم والمدنيين”، لافتاً إلى أن المكون العسكري ينظر إلى أن المدنيين بأنهم يريدون إبعاده من المشهد السياسي.

صحيفة اليوم التالي