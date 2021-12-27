الحزب الشيوعي: الحرية والتغيير لا تمثل الشارع





قطع الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني فتحي فضل، بأن الحراك الثوري ما زال موجوداً ومتصاعداً في الشارع، لكنه يحتاج إلى برنامج ومركزية تحدد أهدافه وممثلين عنه حتى نهاية الفترة الانتقالية.

وقال فضل لـ(اليوم التالي) إن قوى الحرية والتغيير حالياً لا تمثل الشارع وشدد على أن القضية الآن ليست في الحاضنة السياسية، وإنما في برنامج موحد يعرف ماذا يريد حتى لا يتم تكرار الأخطاء الماضية وقال: “لأن الحراك تجاوز كل القوى السياسية والحراك الثوري مستمر والسلطة الحالية ما زالت تشبه النظام البائد”.

الخرطوم: رفقة عبدالله

صحيفة اليوم التالي