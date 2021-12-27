المعز حضرة: على حمدوك استبدال (شلة) مكتبه بلجان المقاومة





قطع القانوني المختص في حقوق الإنسان عضو اللجنة القانوينة، بقوى الحرية والتغيير المعز حضرة بأن رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك وجد شعبية كبيرة، لكنه أغلق نفسه حول “شلة” مكتبه في قضايا الدولة.

وقال حضرة في تصريح لـ(اليوم التالي) أمس: “إذا أراد حمدوك أن يخدم الأمة السودانية ويخرجها من هذا المأزق عليه أن يبعد هذه الشلة ويغيرها بشباب لجان المقاومة، لأنهم شباب قلبهم على الوطن” وأضاف: “هذا المطلوب إذا أراد حقن الدماء”.

ودعا حضرة الحرية والتغيير لمراجعة مواقفها ونفسها وقال: “هي ليست كتاباً، مقدساً هي مجموعة من الأحزاب يجب أن تستفيد من تجربتها لأن بعضهم غرتهم السلطة وأعطوا ظهرهم للشارع، يجب عليهم أن يتنازلوا ويعودوا للشارع وتنفيذ مطالبه”.

الخرطوم: الخواض عبدالفضيل

صحيفة اليوم التالي