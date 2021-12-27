واشنطن بوست: ثورة السودان لا نهاية لها





قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه بعد مرور ثلاث سنوات من ثورة السودان تبدو لا نهاية لها، وإن الأمل ينزلق نحو اليأس.

وأوضحت في تقرير أنه بعد ثلاث سنوات من بداية الاضطرابات لا يزال الآلاف يتظاهرون من أجل حياة أفضل وحكومة متجاوبة وأضاف التقرير: “لكن حتى المؤمنين الحقيقيين بالحراك يتساءلون ما إذا كانوا حقاً يحققون أي شيء”.

وقال العضو بالحرية والتغيير للصحيفة محمد علي: “ينشغل الثوار الآن بتعبئة الناس في الشوارع، ولكن ليس لديهم أي قائد ولا رؤية، ولا توافق”، وأشار التقرير إلى انقسام الحرية والتغيير إلى معسكرين.

ونوه محمد علي في حديثه لواشنطن بوست إلى أنه في كل مرة يختلف فيها الثوار، يحصل الجيش على المزيد من السلطة.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي