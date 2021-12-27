روسيا تؤكد التزامها بمد السودان بالقمح قبل نهاية العام الجاري





قال سفير جمهورية روسيا لدى الخرطوم، فلاديمير جيلتوف، إن بلاده متعهدة بالوفاء بالتزامها بمد السودان بشحنات القمح قبل نهاية العام الجاري .

وأكد جيلوتوف دعم روسيا الثابت للسودان في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية.

وكان وكيل زارة الخارجية المكلف، السفير عمر بشير، قد استقبل بمقر الوزارة أمس، السفير الروسي.

وقالت وزارة الخارجية في تعميم صحفي، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، حيث أشاد السيد الوكيل بمستوى العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مثمناً وقوف روسيا إلى جانب السودان في كثير من المواقف الدولية.

وأحاط وكيل الخارجية سفير روسيا بالتطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، وترتيبات العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي، مشيراً إلى الجهود التي يضطلع بها رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، هذه الأيام ومساعيه في تشكيل الحكومة الجديدة .

كما بحث اللقاء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجان التشاور السياسي التي عقدت سبتمبر الماضي في موسكو .

صحيفة السوداني