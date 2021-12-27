عضو مجلس السيادةد.سلمى تلتقي بوفد مزارعي هيئة السوكي الزراعية





اطلعت عضو مجلس السيادة الإنتقالي د. سلمى عبدالجبار المبارك على المعوقات والمشكلات التي تواجه المزارعين بهيئة السوكي الزراعية، ووعدت بالمساهمة في معالجتها مع جهات الاختصاص. وقال الأستاذ النويري حامد ممثل المزارعين بالهيئة، في تصريح صحفي،عقب لقاء عضو مجلس السيادة الوفد بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم ،إن الوفد اطلع عضو مجلس السيادة على المشكلات التي تواجه المزارعين والمتمثلة في الري واعباء الديون على المزارعين والتي أدت الى تعثر الموسم الزراعي، مبيناً أن الدكتورة سلمى وعدت بمعالجة هذه المشكلات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الخرطوم (كوش نيوز)