جامعة الرباط الوطني تعلن ضوابط التقديم والقبول لدبلوم هندسة الإطفاء و السلامة





كشفت جامعة الرباط الوطني ضمن الشراكة مع الادارة العامة للدفاع المدني عن البرنامج الدراسي لدبلوم الهندسة والسلامة الذي يدرس بجامعة الرباط الوطني من خلال كلية الهندسة والعمارة وقال المكتب الصحفي للشرطة أن برنامج الدبلوم يهدف الي تأهيل كوادر وطنية قادرة على تحمل مسؤولياتها وممارسة صلاحياتها في مجال السلامة والصحة المهنية على نحو يكفل الإرتقاء بمستوى أداء الأعمال وتعزيز دور السلامة في مواقع العمل, لإعداد خريجين مؤهلين ومقتدرين وملمين بالمهارات والخبرات المرتبطة بالمؤسسات العامة والصناعية والتجارية والسكنية الحديثة فيما يختص بالسلامة من الحرائق البرنامح يمنح الدارس وفق ( سونا) درجة الدبلوم في هندسة السلامة من خلال فترة دراسية تمتد لستة فصول دراسية لمدة ثلاث سنوات, يتم تدريس الطالب من خلالها العلوم الأساسية والهندسية العامة والمواد المتخصصة في مجال هندسة الكهرباء والميكانيكا والمدنية والألكترونية وجملة من العلوم المتعلقة بهندسة السلامة مما يؤهله لإدراك تشغيل أنظمة السلامة و القيام بعمليات التركيب والصيانة بمهنية كما يتيح البرنامج الفرصة للطالب المتخرج إستخراج الرقم الهندسي من المجلس الهندسي السوداني حيث أن شروط القبول العامة للبرنامج والتي تشترط أن يحصل الطالب ً علي الشهادة السودانية في المساق العلمي أو الصناعي أو ما يعادلهما كشرط أساسي وان يكون الطالب ناجحاً في المواد المؤهلة للقبول بالبرنامج وتشمل ( الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلوم الحاسوب أو العلوم الهندسية أو الورش الفنية والرسم الهندسي) وقد تمت أجازة واعتماد البرنامج ضمن برامج كلية العمارة بحامعة الرباط الوطني في العام 2017م من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقرار رقم (175) والصادر من المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وقد تم قبول عدد (4) دفعات حيث تم استيعاب الدفعة الاولي عام (2017-2018) م وقد درست عدد(6) فصول دراسية والآن قيد التخرج اما الدفعة الرابعة فقد تم قبولها في العام (2020 – 2021) م و الآن هي في خواتيم الفصل الدراسي الاول من ضمنهم منسوبي الادارة العامة للدفاع المدني من الضباط وضباط الصف الجنود والتقديم للبرنامج يتم عن طريق التقديم الالكتروني المتاح من قبل أدارة القبول والتسجيل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

الخرطوم ( كوش نيوز)