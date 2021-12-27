السجل المدني يسلم الدفعة الاولي من الارقام الوطنية للمواطنيين العائدين من دولة جنوب السودان





قام اللواء شرطة حقوقي /طارق محمد محمد إبراهيم مدير الإدارة العامة للسجل المدني بتسليم الدفعة الاولي من الارقام الوطنية للمواطنيين العائدين من دولة جنوب السودان وذلك بمركز تدريب المعلمين بام درمان بمدينة ابوسعد الفتيحاب غربي الخرطوم بحضور اللواء شرطة/ تغريد مكي الازهري مدير دائرة الهوية والتسجيل ومشرف لجنة العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان، واللواء شرطة/صلاح الدين ادم صلاح الدين مدير دائرة الشئون العامة ورئيس لجنة العائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان من جانبه قال الاستاذ/مدني مهدي مدني،رئيس منظمة العائدين والمهحرين من دولة جنوب السودان أن هنالك عددا كبيرا من العائدين ليس لديهم أرقام وطنية أو مستندات رسمية وأن هنالك فئة فقدت العمل لعدم إمتلاكهم للاوراق الثبوتية كما توجد عقبات قانونيه تحول دون إمتلاك هذه الفئات للرقم الوطني بالاضافة الي فئة أخري لديها عدد من الأرقام الوطنية المحظورة مشيدا بجهود الإدارة العامة للسجل المدني و اللجنة القائمة علي إستخراج الرقم الوطن للعائدين والمهجرين من دولة جنوب السودان من جهته قالت اللواء شرطة /تغريد مكي أن هذه اللجنة باشرت مهامها بتاريخ 8/11/2020 وخلال هذه الفترة تم إستخراج عدد(504)رقم وطني وفقاً لقانون الجنسية لسنه 1994م مشيرة الي وضع ترتيب جيد للعمل رغم بعض الصعوبات حيث تم إستخراج أرقام وطنية جديدة وفك المحظور منها عبر لجنة خاصة ومنح الرقم الوطني عن طريق الام اكد اللواء شرطة حقوقي/طارق محمد محمدابراهيم وفق المكتب الصحفي للشرطة انهم يعملون علي معالجة جميع الصعوبات التي تحول دون إستخراج المستندات الرسمية للسودانيين العائدين من دولة جنوب السودان مبينا أن شهادة الميلاد حق أصيل من الحقوق المدنية منوها الي انه سوف تنجز هذه الملفات خلال الفترة القصيرة المقبلة.

الخرطوم ( كوش نيوز)