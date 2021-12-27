حزب الأمة يضع خارطة طريق جديدة لانهاء الأزمة





قالت عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي زينب الصادق المهدي، إن حزبها أنجز خارطة طريق بشأن الأزمة السياسية الحالية، وإنها طرحتها على عدد من الحلفاء في قوى “الحرية والتغيير” و”حركة تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، وسيتم التواصل مع كل القوى السياسية بهذا الصدد.

وأوضحت زينب المهدي لـ(الجزيرة) اليوم، أن من أهم ما ورد في الوثيقة المقترحة تطوير الوثيقة الدستورية وتحديد إطار الشراكة مع المكون العسكري، وكذلك مراجعة بعض النقاط في اتفاق السلام الموقع في جوبا.

وشدّدت على أن خارطة الطريق دعت إلى ترك قضية التطبيع مع إسرائيل لحكومة منتخبة.

الصيحة