الصين: نولي أهمية بالغة للسودان لدوره الإيجابي في استقرار المنطقة





أكد سفير الصين في الخرطوم ماشين مين، دعم بلاده للسودان في مكافحة جائحة كوفيد- 19، عبر تقديم اللقاحات والمستلزمات الطبية الأخرى.

والتقى وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الله عمر بشير بمكتبه اليوم، السفير الصيني الذي أشار إلى رغبة بلاده في تعزيز مجالات التعاون بين السودان والصين لتكون ترجمة للشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، ونوه إلى ان الصين تولي أهمية بالغة للسودان لدوره الإيجابي في استقرار المنطقة.

كما أكد مواصلة عمل لجان التشاور السياسي وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجان السابقة.

من جانبه، أشاد الوكيل، بمستوى العلاقات المتميزة بين السودان والصين والتي وصلت إلى درجة الشراكة، مجدداً شكره وتقديره للحكومة الصينية على الدعم الذي ظلت تقدمه للسودان منذ إقامة العلاقات بين البلدين الصديقين، وجدد حرصه على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات لجان التشاور السياسي.

وأشار إلى أهمية استمرار تبادل الزيارات لكبار المسؤولين في البلدين لكون جمهورية الصين أحد الشركاء المهمين للسودان، كما أعرب عن تطلع السودان للدعم الصيني في المشروعات الإستراتيجية المهمة، ومواصلة مجالات التعاون الأخرى بما فيها التعاون الثقافي والعلمي.

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