الأرصاد تتوقع هطول أمطار





توقّعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى على قيمها في جميع أنحاء البلاد، كما توقّعت هطول أمطار خفيفة على ساحل البحر الأحمر وهو الطقس المتوقع في السودان خلال الـ(24) ساعة القادمة.

وأشارت النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم، إلى أن من أهم معالم الطقس تأثر البلاد بمنخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يغطي شمال أفريقيا ويمتد إلى المناطق الشمالية الغربية من البلاد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافياً ومشمساً في كل من الخرطوم وعطبرة وود مدني والدويم وبابنوسة والقضارف والأبيض وكوستي والفاشر وسنار وكسلا وأم بنين وأبو نعامة والدمازين وزالنجي والضعين، وستنشط الرياح في كل من نيالا ورشاد وكادقلي، فيما يسود طقس غائماً كلياً في وادي حلفا وأبو حمد ودنقلا، فيما سيكون غائماً جزئياً في النهود وحلفا الجديدة والجنينة وبورتسودان وشندي وشلاتين، كما ستشهد حلايب هطول أمطار في الفترة النهارية.

الصيحة