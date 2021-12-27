توجيهات حكومية بالتحري في حادثة اغتصاب (19 ديسمبر)





وجه مجلس السيادة، بالتحري حول ما يتم تداوله في الوسائط الإعلامية بشأن حادثة الاغتصاب في حراك 19 من ديسمبر الجاري.

وترأس رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين، الإجتماع الدوري للمجلس الذي انعقد بالقصر الجمهورى.

وقالت عضو مجلس السيادة، الناطق الرسمي باسم المجلس د. سلمى عبد الجبار في تصريح صحفي، إن المجلس إطلع على تقرير مفصل حول الأوضاع بإقليم دارفور قدّمه عضو المجلس د. الهادي إدريس والذي كان في زيارة للإقليم استغرقت أسبوعين.

وأمن المجلس على انعقاد اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بولايات دارفور قريباً.

كما وجه المجلس، جهات الاختصاص بالتحري حول ما يتم تداوله في الوسائط الإعلامية بشأن حادثة الاغتصاب في حراك 19 من الشهر الجاري.

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