السفير التركي: (مساعدة إخواننا السودانيين من واجبنا)





زار السفير التركي لدى السودان عرفان نذير أوغلو، مركزاً تعليمياً للأيتام في الخرطوم.

وخلال الزيارة التقى نذير أوغلو في المركز التابع لمؤسسة “خيرات”، بالأيتام وعوائلهم وتبادل الحديث معهم.

كما أجرى السفير التركي زيارة إلى السكن الطلابي الجامعي ودورة تحفيظ القرآن الكريم للفتيات التابع للمؤسسة.

وقال نذير أوغلو في كلمته: “نعتبر مساعدة إخواننا السودانيين في كل المجالات من واجبنا.. نحن إخوة ومن مقتضيات ذلك دعم بعضنا البعض”.

وأضاف أن تركيا ومؤسساتها تقدم خدماتها المختلفة في السودان والقارة الأفريقية، معرباً عن فخره وسعادته بذلك.

بدوره، شكر ممثل مؤسسة خيرات إسماعيل كايا، السفير التركي على زيارته، واطلعه على مختلف الأنشطة التي تقدمها المؤسسة للأيتام.

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