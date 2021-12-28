السيادي يحسم استقالة حمدوك





علمت (المصادر) أن المجلس السيادي حسم أمر استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وأنه تبقت فقط الإجرءات الرسمية لإكمال الأمر بعد تمسك حمدوك بموقفه الرافض للاستمرار في المنصب رغم محاولات اقناعه بالتراجع عن الخطوة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ (اليوم التالي) أن حمدوك لم يقدم استقالته مكتوبة للمجلس السيادي و لكن تم مناقشة الأمر في الاجتماع الثلاثي الذي انعقد مساء أمس الأول بينه ورئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان و النائب الأول للسيادي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو حميدتي.

وقال المصدر إن حمدوك أوضح في الاجتماع الثلاثي أن استقالته بسبب خلافات حلفائه بالقوى السياسية وتنصل بعضهم عن الإعلان السياسي، وأكد أنه ليس لديه أي خلافات مع المكون العسكري وأعضاء المجلس السيادي.

ورجحت المصادر أن المجلس السيادي شرع فعلياً في بديل لحمدوك أوضحت المصادر أن من معايير الاختيار الكفاءة والاستقلالية وأن يكون شاباً ما بين الـ (35) و (40) عاماً.

و كشفت معلومات أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سيُقدم على تقديم استقالته خلال فترةٍ وجيزةٍ، وأنّ مكتبه بدأ في تسليم العهد الخاصة بهم.

وقالت التقارير وفق وكالة الأناضول، إنّ حمدوك طلب من طاقم مكتبه تسليم عُهدهم.

وأشار إلى أنّ حمدوك يستعدّ لتقديم استقالته خلال فترةٍ قصيرةٍ بعد أنّ عقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي حول تطورات أزمة البلاد السياسية.

وكشفت عن أنّ طاقم مكتب حمدوك بدأ منذ مساء الأحد الماضي في تسليم العهد الخاصة بهم.

ومن المتوقّع أنّ يقدّم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وفق ما أفادت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، وذلك بعد أن كان أرجأها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية.

وأدّى تطوّر الأحداث والعنف الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة وفقاً للصحيفة.

صحيفة اليوم التالي