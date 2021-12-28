السيادي يحسم استقالة حمدوك
علمت (المصادر) أن المجلس السيادي حسم أمر استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وأنه تبقت فقط الإجرءات الرسمية لإكمال الأمر بعد تمسك حمدوك بموقفه الرافض للاستمرار في المنصب رغم محاولات اقناعه بالتراجع عن الخطوة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ (اليوم التالي) أن حمدوك لم يقدم استقالته مكتوبة للمجلس السيادي و لكن تم مناقشة الأمر في الاجتماع الثلاثي الذي انعقد مساء أمس الأول بينه ورئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان و النائب الأول للسيادي الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو حميدتي.
وقال المصدر إن حمدوك أوضح في الاجتماع الثلاثي أن استقالته بسبب خلافات حلفائه بالقوى السياسية وتنصل بعضهم عن الإعلان السياسي، وأكد أنه ليس لديه أي خلافات مع المكون العسكري وأعضاء المجلس السيادي.
ورجحت المصادر أن المجلس السيادي شرع فعلياً في بديل لحمدوك أوضحت المصادر أن من معايير الاختيار الكفاءة والاستقلالية وأن يكون شاباً ما بين الـ (35) و (40) عاماً.
و كشفت معلومات أنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، سيُقدم على تقديم استقالته خلال فترةٍ وجيزةٍ، وأنّ مكتبه بدأ في تسليم العهد الخاصة بهم.
وقالت التقارير وفق وكالة الأناضول، إنّ حمدوك طلب من طاقم مكتبه تسليم عُهدهم.
وأشار إلى أنّ حمدوك يستعدّ لتقديم استقالته خلال فترةٍ قصيرةٍ بعد أنّ عقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي حول تطورات أزمة البلاد السياسية.
وكشفت عن أنّ طاقم مكتب حمدوك بدأ منذ مساء الأحد الماضي في تسليم العهد الخاصة بهم.
ومن المتوقّع أنّ يقدّم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وفق ما أفادت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط”، وذلك بعد أن كان أرجأها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية.
وأدّى تطوّر الأحداث والعنف الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة وفقاً للصحيفة.
صحيفة اليوم التالي
3 تعليقات
أتو السودان ده ما فيهو غير حمدوك السودان عاوز راجل يتخذ قرارات الفاسد يحاسب فورا ما فى شىء اسمو يجلس فى السجن 5 نجوم هو ماكل مصاريينا دى المدنية وما عندنا دولة مؤسسات لها وتفعيل القانون ده الفساد زاتو أخير الجوه السجون . أقترح بعد تكوين الوزرار أن يكون من الكفاءات وتشريفيين وليس تنفيذيين دولاب العمل بواسطة الوكيل وما دونو 25 سنه كل فى وظيفته شيوعى نصرانى مسلم ما عندنا فيهم شغله بس همهم خدمة الوطن المسميات أعلاه هذا سلوكه مع ربو .
أسوأ شخص حكم السودان واكبر ديكتاتوري في التأريخ بعد اتاتورك باصراره المريب علي تمكين قلة اليسار من مقدرات البلد ووظائف غير مستحقة وتغيير قوانين بجهالة غريبة وتغيير مناهج واعلام يشكك في ولاء الرجل للخارج وعمالته بغير مواربة .
كل ما فعله حمدوك كان بتنسيق ورضا من الحزب الشيوعي والجمهوري والبعث وبني علمان كقلة شاذة وشرذمة منبوذة تحكمت في فكر الرجل وجعلته يفعل فعلته بديكتاتورية مطلقة وولاء كامل دون اي اعتبار لبقية مكونات الشعب السوداني.
اصرار حمدوك علي البعثة الدولية وطريقة اختياره لها وتنسيقه مع الغرب الذي يخالف فكره كشيوعي جعلته في خانة العملاء والخونة القلائل في التاريخ دون ان يستفيد من هذه البعثة والعمالة في ظاهرة تكشف تربص الغرب بالبلد باطلاق الوعود للرجل ومن ثم حرقه وخنقه كمصير ثابت لكل العملاء في التأريخ.
“ليس لديه أي خلافات مع المكون العسكري” …. وصلت