حضرة : قرار البرهان باعادة صلاحيات جهاز المخابرات العامة أمر مخالف للقانون





وصف القيادي بقوى الحرية والتغيير المحامي المعز حضرة القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والذي قضى باعادة سلطات الاعتقال والتفتيش لجهاز المخابرات ووصفه بالمخالف للقانون وانتقد الخطوة لجهة أنها ستعيد البلاد لما كان يحدث إبان عهد الرئيس المخلوع، وقال حضرة في تصريح لـ(الجريدة) إن سلطات حالة الطوارئ يتم طلبها من مجلس الوزراء.

وقطع بأن مجلس السيادة سواء بقرار فردي او بالاجماع ليس له الحق في ان يصدر ذلك القرار وأرجع قرار البرهان بسبب ان السلطة الانقلابية تسعى إلى تكميم الأفواه لكل من يعارض خطواتها وحذر من مغبة منح السلطة المطلقة للقوات النظامية، مشيراً الى أنها يمكن أن تقوم بكل الجرائم والانتهاكات دون مساءلة قانونية، ورأى ان الخطوة مخالفة لجميع الدساتير والقوانين، وتابع: السلطة المطلقة أمر خطير لأنه ليس فيها مساءلة أو محاسبة.

من جهته اعتبر القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار أن قرار سلطات التفتيش والاعتقال امتداد لسياسات النظام البائد وقال كرار، اذا كان هذه السياسات لها نفع فكان الأجدى بها النظام السابق وتوقع تزايد الرفض والتنديد لهذا القرار الذي سيفتح الباب لمزيد من القمع والضرب للثوار ووصف القرار بالمخالف لنصوص الوثيقة الدستورية وجزم بأن خطوة رئيس مجلس السيادة ستزيد من قوة الثورة واستبعد ان يعمل القرار على ترهيب وتخويف الثوار.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة