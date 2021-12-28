قحت: استهداف لجان المقاومة ودخول المنازل وتفتيشها تهدف لشل الحراك الشعبي
استنكر المجلس القيادي لقوَى الحريّة و التغيير بقرار مجلس السيادة الذي وصفه بالإنقلابي الذي قضى بإعادة السلطات القمعية لجهاز الأمن، ومنح الحصانة للقوات التي تنفذ مجازر الإنقلاب في مواجهة ثورة الشعب السلمية، وندد بماوصفه الإستهداف المُمَنهجَ للجان المقاومة و الفاعلين الثوريين بواسطة السلطات الإنقلابية، و حالات الدخول للمنازل و تفتيشها بغرض القبض بموجب أوامر الطوارئ وأكد أن تلك الاجراءات تستهدف شل الحراك الشعبي الواسع لمناهضة الإنقلاب ، وجدِّدُ المجلس المركزيّ القياديّ تمسكه بشعار الموجة الثورية، ونفى بشكلٍ قاطع أي تواصل مع النظام الانقلابيّ، ونفى تلقيه أي عروضٍ من قائد الإنقلاب و لا رئيس وزرائه بشأن العودة إلى ما قبل يوم ٢٥ أكتوبر، وأكد أن الشراكة الإنتقالية قد انتهت بالإنقلاب وقالت قحت في تعميم صحفي تلقت (الجريدة) نسخة منه مايشغلنا هو العمل مع شعبنا على إسقاط هذا الإنقلاب و محاسبة قادته لا مشاركةَ رئيسهِ سلطتَه الفاسدة .ونوهت الى أن هذه التطورات القمعية جاءت فى أعقاب إتفاقية ٢١ نوفمبر واعتبرت أن قرار البرهان تلاوة مكررة من كتاب الإنقاذ فى آخر أيامه وذكرت” ثورتنا ماضية لتسحق في طريقها لتسحق في طريقها هذا الانقلاب مهما تدثر بالعنف.
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
البلد فقدت هيبتها وضاعت هيبة الكاكي مع ذهاب النميري اقسم بالله لوفي ابوعاج في السلطة مافي متظاهر يقدر يطلع الشارع اويكسر اشارات المرور …. شاهدنا تظاهرات واعتصامات تونس والجزائر لم نشاهد منظاهر واحد يقتلع لوحة اويترس شارع…… لو انت متظاهر شجاع واجه الشرطة بدون تكسير الممتلكات وعمل تروس ولاتتلف ممتلكات الاخرين من لوحات اعلانية غالية الثمن لتحمي بها نفسك ولاتكسر الشوارع لانها ملك عام لكل الشعب ولاتحرق لساتك وسط الاحياء لتؤذي مرضى الربو والامراض الصدرية …. الحرية لاتعني الفوضى وغياب دولة القانون