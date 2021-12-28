«الحسد حتى في الكورة».. لاعب يسقط في الملعب فجأة بعد وصف مشجع له بـ «الطيارة»





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو ساخر من مباراة بدوري الدرجة الثانية، أوضحت إصابة لاعب في اللقاء بسبب جملة أطلقها واحد من الجماهير التي كانت تشاهد اللقاء من المدرجات.

في هجمة مرتدة، قادها لاعب فريق بترول أسيوط رقم 30، من جهة اليمين، وأخذ يركض بشكل سريع لإنهاء الهجمة بهدف، لصالح فريقه الذي كان يرتدي الزي الأزرق، لكن لم يوقف ركضه تجاه المرمي إلا جملة «جابت أجله» حسب وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

«أيه الطيارات دي» جملة أطلقها إحدى الحاضرين من المشجعين في المدرجات ولم يسلم منها لاعب بترول أسيوط، الذي سقط أرضًا أثناء ركضه فور سماعها.

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، بشكل واسع، مما جعله يحقق آلاف المشاهدات، في وقت قصير.

وعلق حساب على الفيديو قائلا: «عين أعوذ بالله، وعلى فكرة أكثر الإصابات بتيجي من الحسد وشفنا ده كتير».

ووصف واحد من حضور اللقاء في مدرجات ملعب الأقصر، ويدعي «محمود بغدادي» ردود أفعال الجماهير بعد سقوط اللاعب، قائلا: «دي لقطة المباراة، خلت كل اللي في المدرج يضحك ضحك هيستيري».

وانتهت المباراة التي جمعت بترول أسيوط بفريق المدينة المنورة، على ستاد الأقصر، بهزيمة بترول أسيوط بهدف دون رد سجله محمود زكي لاعب المدينة المنورة.

وأقيمت المباراة يوم السبت الماضي، في الثانية والنصف عصرًا، وسط اهتمام شديد من متابعي دوري الدرجة الثانية.

المصري اليوم