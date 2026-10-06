أحمد شوبير ينتقد نجله بعد خسارة مصر أمام جنوب إفريقيا (فيديو)

علق أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق على خطأ نجله مصطفى شوبير حارس منتخب مصر والنادي الأهلي في مباراة جنوب إفريقيا التي أقيمت بين المنتخبين الأحد.

وخسر منتخب مصر أمام ضيفه جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الأحد على استاد القاهرة ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.

وتحدث أحمد شوبير عبر برنامجه التلفزيوني على قناة “النهار” موضحا أن هدف منتخب جنوب إفريقيا جاء نتيجة خطأ فادح من مصطفى شوبير، مستشهدا بنصيحة الراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر بشأن طريقة تعامل حراس المرمى مع المواقف الصعبة.

وقال شوبير: “محمود الجوهري كان يعملنا دائما أن الحارس مثل الطيار لا شأن لك بالمراوغة (لك دعوة بالترقيص) تأخذ الكرة من فوق المهاجم لكن كان هناك ثقة زائدة من مصطفى شوبير ويريد مراوغة المنافس ويستلم الكرة هذا ليس عمل حارس المرمى ولكن المدافعين واللاعبين فقط”.

وأتم: “لعله يكون درس لأن أحيانا الثقة الزائدة توصل لهذه النتائج وتعطي درسا للمباريات المقبلة”.

وخاض منتخب مصر خلال توقف شهر توقف سبتمبر مباراتين في الجولتين الأولى والثانية أمام أنغولا وجنوب السودان.

وتعادل منتخب مصر مع أنغولا في لقاء الجولة الأولى سلبيا في القاهرة وفي مباراة الجولة الثانية فاز على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد.

ارتباك بين دفاع المنتخب وشوبير يستغله ديسيجان ويسجل الهدف الأول لجنوب إفريقيا ⚽️ pic.twitter.com/0dIFNsyXIu — ON Sport (@ONTimeSports) October 4, 2026

المصدر: RT