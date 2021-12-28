سياسية
صديق يوسف : لن أرد على أي اتهامات شخصية
رفض صديق يوسف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، التعقيب على اتهامات وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر، وقال لـ(السوداني)، إنه لن يرد على أي اتهامات شخصية ولن يوضح أي شيء.
وكان خالد عمر قد ذكر أمس أن ممثل قوى الإجماع الوطني صديق يوسف إبان التفاوض مع العسكريين بعد فض اعتصام القيادة العامة، هو مَن اقترح أيلولة وزارتي الدفاع والداخلية للمكون العسكري، رغم أن المقترح لم يكن يُعبر عن رؤية الحرية والتغيير، ولم يكن ضمن مطالب المكون العسكري.
الخرطوم: هبة علي
صحيفة السوداني
تعليق واحد
انت والوسخ ابوسفة انتم لاتستحقوا لقب مهندس ماذا قدمت هندستكم للبلد غير الارزقية السياسية ……اي مهندس فاشل يمتهن السياسة او الصحافة ويطلق عليه الناس زورا وبهتانا الباشمهندس علان او الاصح السجمان الرمدان كلكم سفلة عليكم من الله ماتستحقون