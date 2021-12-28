السعودية: قيادة المملكة حريصة على الوقوف بجانب السودان في كل الأوقات





استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بمكتبه وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية والذي يزور السودان هذه الأيام لتنظيم عدد من المخيمات الطبية ضمن خطة المركز لمكافحة العمي. واستمع السفير لشرح من الوفد حول المخيمات والبرامج الذي نفذت بعدد من المدن والولايات السودانية وموقف الإعداد للمخيمات القادمة. واشاد السفير بالمشاريع والبرامج المنفذه، مثمنا الدور الإنساني الكبير الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة، لافتا إلى أن مبادرات المركز في السودان مقدرة للغاية وتعكس العلاقات الأخوية التي تربط مابين البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار بحسب صحيفة الصيحة، الى أن استمرار توافد المساعدات السعودية المتنوعة للسودان يعكس حرص قيادة المملكة على الوقوف بجانب السودان وشعبه في كل الأوقات.

الخرطوم: (كوش نيوز)