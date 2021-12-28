توضيح من وزارة المالية بشأن رفع دعم عن الخبز والكهرباء





نفى دكتور أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ما نسب إليه من تصريحات صحفية تداولاتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف الصادرة بالخرطوم صباح الثلاثاء برفع الدعم عن الخبز والكهرباء في الموازنة الجديدة بشكل نهائي. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية في تعميم صحفي صادر عن إدارة الإعلام بوزارة المالية الثلاثاء أن ما نسب إليه من تصريحات صحفية عارٍ من الصحة، وأنه لم يدلي باي تصريح لاي وسيلة إعلام محلية أو أجنبية. ودعا الناطق باسم وزارة المالية وفق ( سونا) أجهزة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والصحف اليومية الى توخي الدقة والموضوعية والصدق واستقاء المعلومات من مصادرها ، بدلاً من تلفيق الأخبار وفبركتها، مؤكداً أن أبواب وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مفتوحة لكل من يطلب أي معلومة عن الموازنة الجديدة أو الأصلاح الاقتصادي بالبلاد. وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي وصحف محلية نقلت تصريح صحفي نسبته للناطق الرسمي باسم وزارة المالية، قالت إنه أكد فيه رفع الدعم عن الخبز والكهرباء في الموازنة الجديدة بشكل نهائي، وذلك ما نفاه الناطق الرسمي باسم وزارة المالية في هذا التوضيح والتصريح ، وأكد الناطق الرسمي، أنه لم يصدر أي قرار بشأن رفع الدعم عن الخبز والكهرباء في الموازنة الجديد.

الخرطوم ( كوش نيوز)