شاهد بالصور.. أول رحلة لشركة نوفا إلى بورتسودان بعد توقف لسنوات





كان آخر نداء بصالة مطار الخرطوم لرحلة شركة نوفا للطيران إلى مدينة بورتسودان شرق السودان في السابع من مايو عام ٢٠١٨، واليوم الثلاثاء والعام ٢٠٢١ يطوي آخر أيامه عاد النداء بصالة الحج والعمرة مجدداً معلناً عن قيام رحلة نوفا إلى المدينة الساحلية.

ولأن الشركة التي يجلس على رأس إدارتها الطيار السابق بسودانير الكابتن وداعة محمد نور تجمعها علاقة قوية بأهل بورتسودان الذين يطلق بعضهم عليها لقب الطائر الأنيق لفرط إعجابهم بها وبتعامل اطقمها الإدارية والفنية وجمال طائراتها، فقد بادلوها الوفاء والطائرة التي أقلعت عند الساعة الثالثة من مساء اليوم تحمل في جوفها ٤٦ راكباً من جملة ٥٠ مقعداً سعة الطائرة.



ودون طاقم الرحلة الكابتن أحمد ناجي ابراهيم، مساعد كابتن خضر عبد الرحمن، مضيف جوي خالد السر، مضيفه جويه إنصاف خميس، إسمه ضمن سجلات تاريخ الشركة بنيلهم شرف قيادة أول رحلة إلى بورتسودان بعد غياب إستمر لسنوات.

وهبطت الطائرة بسلام في مطار بورتسودان وسط ارتياح كبير من الركاب الذين أشادوا بعودة نوفا واحترافية طاقمها بقيادة الكابتن أحمد ناجي إبراهيم، وأكدوا أنها ستظل خيارهم المفضل.

الخرطوم:طيران بلدنا