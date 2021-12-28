شاهد بالفيديو.. المواطن السوداني الذي عثر على 11 مليار يروي تفاصيل ماحدث





ظهر المواطن “صلاح الدين” الذي بنحدر من قرية حسينارتي شمالي السودان، في مقطع فيديو، موضحاً تفاصيل واقعة عثوره على 11 مليار وتسليمها لصاحبها.

وقال صلاح أنه عثر على المبلغ في طريق الولاية الشمالية مروي، وقد عثرت على جوال به مبلغ 11 مليار جنيه نقداً، بالإضافة إلى كيس بداخله جواز وريالات سعودية، و رقم هاتف اتصلت به، وجدت أن المبلغ كان أمانة مُرسلة مع الذين وقع منهم المبلغ، وتم القبض عليهم، بعد فتح بلاغ من الراسل.

وظهر “صلاح” محاطاً بعدد من أفراد عشيرته، وهم محتفون به وقد قدموا له العديد من الهدايا تقديراً لتشريفه له ورفع رأسهم.



ولاقى هذا الموقف اشادات واسعة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، في زمان تراجعت فيها الأخلاق النبيلة عند كثير من الناس.

الخرطوم: (كوش نيوز)