شاهد بالفيديو: الذي أثار الضجة واشعل منصات التواصل “ملك الرقيص” عكرمة يحتضن مطربة أثناء رقصها وسط تجاوب كبير منها





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله الشاب عكرمة الذي أطلق عليه “ملك الرقص” من قبل جماهير السوشيال ميديا، وهو يحتضن مطربة شابة أثناء تقديمها لفاصل رقص باحدى الحفلات التي تتواجد بها ويحييها فنانا آخر كانت تقف بجانبه.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أقدم عكرمة وبدون سابق إنذار إل إحتضان المطربة بطريقة لفتت الإنتباه وجعلت رواد مواقع التواصل يظهرون غضبهم من تصرفه، دون مراعاة للحضور واحترام الجماهير التي تشاهد الحفل.

و وصف بعض الناشطين التصرف الذي بدر من عكرمة بالشنيع وغير لائق، فيما انخرط أخرون إلى وضع اللوم على الفتاة، التي لم تظهر اي ردة فعل اتجاه ماقام به، بل تقبلت الوضع بطريقة أظهرت موافقتها على ماحدث.

الخرطوم :(كوش نيوز)