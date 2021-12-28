شاهد بالصور.. الشاعرة والإعلامية الشهيرة داليا الياس تتلقى طلب زواج من رجل (أربعيني) والسبب رئيس الوزراء والمجلس السيادي





كشفت الشاعرة والإعلامية السودانية المعروفة داليا الياس, عن تلقيها لطلب زواج من أحد المتابعين لحسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووفقاً لرصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن طلب الزواج الذي تلقته الصحفية المعروفة جاء بعد ساعات قليلة من تدوينة قامت بنشرها تتحدث من خلالها عن بحث مجلس السيادي السوداني عن بديل لرئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك الذي راجت شائعات قوية عن تقديمه لاستقالته من منصبه.

وكتبت داليا في التدوينة الأولى التي تابعتها محررة موقع النيلين وجاءت رداً من الصحفية على خبر من صحيفة اليوم يقول: (مصدر لصحيفة اليوم التالي: (مجلس السيادة يحسم استقالة حمدوك ويشرع في البحث عن بديل مستقل ومؤهل لا يتجاوز عمره 40 عاماً).

ليأتي رد الصحفية عبر تدوينة شاركت من خلالها صورة الخبر وكتبت: ( رجاءاً بالله… (أربعينى) ملتحى… طويل… أسمر… شلولخ… عريض المنكبين… على خلق ودين… يقدس الحياة الزوجية… ولا يعترف بمبدأ التلويح أفتحوا الشغل بالله ولهلبوا الجو الأب جيقات يمتنعون د(اليا) س).

ولكن يبدو أن أحد متابعي الشاعرة المعروفة لم يفهم القصد من تدوينتها ليفاجئها بطلب زواج غريب, حيث قام الرجل بمراسلتها عبر الخاص وكشف لها عن عمره الحقيقي وهو في الأربعين حسبما ذكر.

لتقوم الصحفية نشر محادثة الرجل مع حجب بعض التفاصيل ذات الخصوصية مثل اسمه ورقم هاتفه الذي أرسله لها.

رد الشاعرة داليا الياس على الطلب جاء حاسماً وقوياً حيث اختصرت له الرد في كلمات بسيطة (دا غباء ما عادي.. يعرس ركبيك) وهو ما يعني رفضها لطلب الزواج جملة وتفصيلا.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين