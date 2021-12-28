المذيعة أروى خوجلي: في نظر البعض الأطباء (صعاليق) ولعيبة الكورة (صايعين) والمذيعات (تييي***** ت)





نشرت المذيعة والإعلامية السودانية الشابة أروى خوجلي تدوينة وجدت جظها من التداول والتفاعل وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد كتبت المذيعة الشابة ما يلي: ( الأطباء صعاليك.. لعيبة الكورة صايعين ساي ..المحاميين حرامية وبتاعين قروش .. الممثلين والبيغنوا ديل اعوووذ بالله طوالي س**طلين الشرطي مر**تشي المذيعات تييي***** ت طب النافع منو الله وكيلكم !!!).

ووتابعت: هل الكلية او المعهد بيطلع الناس كده او المهنة بتخلي الواحد /ة يتحول لشخص سيء .. او العيب في الشخص نفسه والظروف سهلت ظهور أخلاقه السيئة أكثر.

وختمت أروى خوجلي تدوينتها بقولها: الخلاصة: مافي مجال بيحول اخلاقك ومعدنك من الذهب للنحاس انت الي بتختار وانت الي بتظهر على حقيقتك (الانطباعية) وشكراً.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين