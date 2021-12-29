مهلة (72) ساعة للتبليغ عن الأصول المستردة بواسطة “إزالة التمكين”





أمهلت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين واسترداد الأموال “المجمدة”، جميع المواطنين والهيئات والمؤسسات والتنظيمات السياسية والنقابية والاتحادات والمنظمات التي تم تسليمها (أصول/ العربات/ الآليات/ أموال/ أو أي أشياء أخرى) من اللجنة المجمدة، مدة (72) ساعة للتبليغ عنها.

وطالب منشور بتوقيع مقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة اليوم الثلاثاء، بالتبليغ عن هذه الأصول لدى مقر اللجنة بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم ولجان الولايات بمقراتها خلال المدة المحددة من تاريخ نشر الإعلان، وحذرت كافة تلك الجهات بأنها ستكون عرضة للمساءلة القانونية في حالة عدم التبليغ.

صحيفة الصيحة