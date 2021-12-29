المؤتمر الشعبي: سنكشف من الذي قتل د.الترابي





قال الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي، د.محمد بدرالدين، إنه سيأتي الوقت الذي سيكشف فيه الحزب عن من قام بتسميم وقتل أمينه العام الراحل، د. حسن الترابي، ومن قاده إلى السجون في حياته.

واتهم بدر الدين، جهاتٍ، قال إنها تدير المشهد السياسي الآن بالوقوف وراء اعتقال أمينه العام، د. علي الحاج والمعتقلين السياسيين من قيادات الحزب .

وأقر بد الدين بأنهم يتحملون وزر المرحلة السابق بكل شجاعة وأمانة، وقال إنه لابد من المحاسبات وتطهير النفس من كل الآثام السابقة .

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني