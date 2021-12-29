سياسية
(الهندي) يحذّر من الانهيار والتشظيّ
حذّر الشريف صديق الهندي المنتمي للحزب الاتحادي الديمقراطي”الشرعية الثورية”، من انهيار البلاد حال استمرار طريقة الحكم في البلاد، وقال إنّها ستقود إلى الفوضى والتشظيّ.
وطالب الهندي السلطات الأمنية بعدم استخدام وسائل العنف في فضّ المظاهرات السلمية، وأكّد بحسب صحيفة الحراك السياسي، أنّ المدّ والتصعيد الثوري سيستمران حتى إسقاط الحكومة الانقلابية.
الخرطوم: (كوش نيوز)
تعليق واحد
طيب قول اسقطم الحكومه.. يعني انتو حا تقدروا تحكموا البلد دي.. ماجربتوا قبل كده وطردوكم شر طرده.. لا سبيل لاستقرار البلد الا عبر التوافق بين كل الأطراف بلا استثناء.