(الهندي) يحذّر من الانهيار والتشظيّ





حذّر الشريف صديق الهندي المنتمي للحزب الاتحادي الديمقراطي”الشرعية الثورية”، من انهيار البلاد حال استمرار طريقة الحكم في البلاد، وقال إنّها ستقود إلى الفوضى والتشظيّ.

وطالب الهندي السلطات الأمنية بعدم استخدام وسائل العنف في فضّ المظاهرات السلمية، وأكّد بحسب صحيفة الحراك السياسي، أنّ المدّ والتصعيد الثوري سيستمران حتى إسقاط الحكومة الانقلابية.

الخرطوم: (كوش نيوز)