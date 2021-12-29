السوباط: أسود الهلال جاهزون لأندية الأبطال





أوضح رئيس لجنة تطبيع هشام السوباط، أنّ قرعة دور المجموعات لأبطال افريقيا جاءت عادلة، وقال السوباط في تدوينة على صفحته الرسمية، إنّ القرعة أوقعت الهلال مع الكبار.

وتابع “الكبير لا يتهيّب الكبار ولا يهاب لقاءهم، ما أروع النزال مع الأنداد”.

وأردف: الآن أحمرت الحدق وحمى الوطيس وأسود الهلال على أهبة الاستعداد لخوض غمارها ولنا الصدر دون العالمين أو القبر.

وأكمل: الآن الآن وبعد هذه القرعة العادلة التي وضعتنا في مكاننا الذي نستحق وسط أقراننا ورصفائنا، نوعد جماهيرنا وعدًا غير مكذوب أننا لها ونحن على ثقة في الله وفي فريقنا وكل الذين ينبض عشق الهلال في كل مسامهم. ووعد هشام السوباط، أنّ النصر سيكون حليفهم وأنّ البطولات هي قدرهم. وأضاف: البطولات هي قدرنا الذي لا مهرب منه، وإننا لن ندخر وسعاً ولن نألو جهداً، ولن يهدأ لنا بالٌ حتى نضع الهلال في المكان الذي يستحق.

صحيفة الصيحة