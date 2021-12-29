الإعدام شنقاً لبائع خضار قتل زميله بالسوق





أصدرت محكمة جنايات الدويم بولاية النيل الأبيض، حكماً قضى بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة بائع خضار قتل زميله بالسوق.

وجاء القرار بعد سماع المحكمة لقضيتي الإتهام والدفاع، حيث توصلت المحكمة إلى إدانة المتهم بتهمة القتل العمد، المادة (130) من القانون الجنائي.

وبحسب تفاصيل قضية الاتهام قبل ثلاث سنوات، أن المدان والضحية كانا يعملان بالسوق في بيع الخضار ودارت بينهما مشاجرة في الحي الذي يسكنان به مما دفع المدان إلى سل “سكين” سدد بها طعنات قاتلة للضحية، فارق على إثرها الحياة وتم تدوين بلاغ في مواجهته.

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