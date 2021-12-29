صدام عربي في (3) مجموعات بأمم أفريقيا





بدأ العد العكسي لانطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبلين وتشهد البطولة القارية، تواجد 7 منتخبات عربية، وهي مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا والسودان وجزر القمر. وأفرزت قرعة الدور الأول، عن صدامات عربية في 3 مجموعات، الثالثة “المغرب وجزر القمر”، الرابعة “مصر والسودان”، السادسة “تونس وموريتانيا”. مصر والسودان لعبت مصر ضد السودان، 5 مرات في نهائيات أمم أفريقيا، وفاز الفراعنة في 3 مباريات، مقابل انتصار وحيد لصقور الجديان، وحضر التعادل في لقاء وحيد. وكانت أول مواجهة بين المنتخبين في بطولة أمم أفريقيا في نسخة 1957، وفازت مصر بنتيجة 2-1. أما آخر مباراة بينهما كانت في نسخة 2008، وفازت مصر بثلاثية دون رد. تونس وموريتانيا واجهت تونس، موريتانيا مرة وحيدة في بطولات أمم أفريقيا، وكانت في نسخة مصر 2019، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. وعلى الصعيد الرسمي، تقابل المنتخبان، 9 مرات من قبل، بواقع 8 انتصارات لنسور قرطاج، والتعادل مرة وحيدة.

الخرطوم ( كوش نيوز)