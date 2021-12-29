كلوب: كلمات ماديسون أفقدت صلاح التركيز.. فضاعت الجزائية





يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي أن جيمس ماديسون لاعب ليستر تسبب بتشتيت ذهن النجم المصري محمد صلاح ما جعل الأخير يهدر ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه في المباراة التي انتهت 1-0 لمصلحة ليستر يوم الثلاثاء. وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء تصدى لها كاسبر شمايكل حارس ليستر وارتدت إلى صلاح الذي لعبها برأسه وارتطمت بالعارضة. وقال كلوب عن ذلك بعد المباراة: لا أستطيع لوم محمد صلاح على إهدار ركلة الجزاء، لكن ماديسون كان يتحدث إليه قبل تنفيذ الجزائية لتشتيت ذهنه، وهذا أمر يفعله الجميع دائماً. وواصل: محمد صلاح عادة ما يسجل من علامة الجزاء، لكن اليوم لم يفعل ذلك، تلك اللقطة تشبه ما حدث في المباراة كاملة. وكانت ركلة الجزاء التي أهدرها صلاح هي الاولى له منذ أكثر من 4 أعوام، والثالثة في مسيرته مع الفريق الأحمر، إذ أضاع ركلة جزاء أمام هدرسفيلد تاون في موسم 2017-2018، وأمام أتلتيكو مدريد في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

الخرطوم (كوش نيوز)