إعلان حظر التجوال بشمال دارفور





قررت لجنة أمن ولاية شمال دارفور فرض حظر تجوال ليلي بالولاية اعتباراً من اليوم الأربعاء من الساعة الـ 6 مساءأ وحتى الساعة الـ 5 صباحاً

وجاء القرار علي خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الفاشر والتي أسفرت عن نهب وتخريب الجزء الشمالي من مقر البعثة الاممية ”يوناميد“ سابقا ومخازن برنامج الغذاء العالمي شرق المدينة.

وكانت لجنة أمن الولاية قد عقدت اجتماعا طارئاً بالأمانة العامة للحكومة قررت بموجبه فرض حظر التجوال اعتبارا من الساعه الـ 6 مساءأ وحتى الساعة الــ 5 صباحاً.

وأعربت اللجنة عن أسفها للأحداث التي شهدتها المدينة والتي تقع من حين إلى أخر، كما دعت المواطنين إلى الالتزام بالحظر حفاظا على ارواحهم، وقالت إن اللجنة إتخذت كافة الاجراءات لتأمين كافة المرافق والمؤسسات الحيوية في الولاية.

وشهدت مدينة الفاشر عاصمة اليومين الماضيين أحداث مؤسفه نفذها مسلحون أدت إلى نهب وتخريب مقرات البعثة الأممية يوناميد وبرنامج الغذاء العالمي.

الصيحة