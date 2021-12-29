مباحثات بين حميدتي وسفير السعودية





التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بمكتبه اليوم، السفير علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم.

وأكد سيادته خلال اللقاء، متانة العلاقات السودانية السعودية والتي تشهد تطوراً مستمراً في المجالات كافة.

وقال السفير علي بن حسن جعفر، في تصريح صحفي، إن اللقاء بحث العديد من الجوانب المهمة المتصلة بالعلاقات الثنائية المتميزة، وأشار الى ان اللقاء سادته روح المحبة والرغبة في ترقية وتعزيز وتطوير العلاقات السودانية السعودية، مؤكداً دعم المملكة المتواصل لأمن واستقرار السودان.

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